Trabzon'da Heyelan Riski: Kaleönü Mahallesi Tehdit Altında - Son Dakika
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Trabzon'da Heyelan Riski: Kaleönü Mahallesi Tehdit Altında

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökme, Kaleönü mahallesindeki yaklaşık 100 kişiyi tehdit ediyor. Heyelan nedeniyle acil müdahale gerektiği vurgulanıyor.

24.03.2025 13:07
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Heyelan mahalleyi tehdit ediyor

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen çökme ile yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölge heyelan riskiyle karşı karşıya kaldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü mahallesi Seyisoğlu Küme Evleri'nde geçtiğimiz günlerde aşırı yağışların ardından çökme meydana geldi. Ömer Seyis'e ait 4 katlı binanın önünde meydana gelen heyelanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle yolunda meydana gelen heyelanda yaşanan toprak kaymaları sürerken, yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölge çökme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler tarafından incelemelerin yapıldığı bölgede istinat duvarı çalışmalarına başlanacağı belirtilirken, 4 katlı binanın sahibi Ömer Seyis, çökmenin devam ettiğini söyledi.

Mahalle yoluna acilen müdahale yapılması gerektiğinin altını çizen Seyis, "Amcamın oğlu vefat etmişti burada değildik. Tedaş ekipleri heyelan olduğu haberini verdi. Evimizin altındaki yolun koptuğunu ve elektrik tellerine vurduğunu söylediler. Gelip gördüğümüzde yolun çöktüğünü gördük. Günden güne çökmeye devam ediyor. Burası yaklaşık 100 hanenin yaşadığı evlere giden bir yol. Yetkililere bilgi verdik. İnşallah ilgilenecekler. Heyelan görüntüsüne baktığımızda evde de sıkıntı görülüyor. Giderek açılan bir heyelan var. O yüzden sıkıntı olabilir. Acilen müdahale edilmesi lazım. İstinat duvarının yapılması lazım. Mahallelinin yapacağı bir iş değil. İnşallah belediyemiz yardım edecek ve yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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