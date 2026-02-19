Trabzon'da IBAN Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da IBAN Dolandırıcılığına Dikkat

Trabzon\'da IBAN Dolandırıcılığına Dikkat
19.02.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, IBAN kullandırılmasına karşı uyarılarda bulundu ve bilinçlendirme süreci başlattı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "IBAN kullandırılması" konusuna ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında "IBAN kullandırılması" durumunun artış gösterdiği belirtildi.

Bu nedenle dolandırıcılık olaylarının hem bireysel mağduriyetlere hem de ciddi ceza soruşturmalarına konu olduğu ifade edilerek, eylemin hukuki ve cezai boyutlarının kişilerce tam olarak öngörülemediği vurgulandı.

Kısa vadeli kazanç vaatlerine aldanıldığına işaret edilen açıklamada, hesapların üçüncü kişilere kullandırması nedeniyle mahkemelerce 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezaları verilebildiği aktarıldı.

İş birliği süreci başlatıldı

Vatandaşların ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelerin yer aldığı iş birliği süreci başlatıldığı bildirildi.

Çalışma ile afiş, broşür, eğitim materyalleri ve videoların paydaş kurumlara iletilerek şehrin farklı yerlerine asılacağı, cumhuriyet savcılarının katılımıyla da üniversitelerde sunumlar düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının temel hedefinin suç ve suçlularla mücadelede suçun oluşmasını engelleyici ve toplumu koruyucu bir perspektif sergilemek olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda vatandaşları ve özellikle gençleri dolandırıcılık suçlarına ilişkin bilgilendirerek, vatandaşların ve gençlerin hukuki risklerden korunarak eğitim ve toplumsal hayatlarını güvenle sürdürebilmeleri için paydaş kurumlarla yürütülen bu seferberliğin tüm vatandaşlar tarafından desteklenmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da IBAN Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:19:50. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da IBAN Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.