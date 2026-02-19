Trabzon\'da IBAN Dolandırıcılığına Dikkat

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "IBAN kullandırılması" konusuna ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında "IBAN kullandırılması" durumunun artış gösterdiği belirtildi.

Bu nedenle dolandırıcılık olaylarının hem bireysel mağduriyetlere hem de ciddi ceza soruşturmalarına konu olduğu ifade edilerek, eylemin hukuki ve cezai boyutlarının kişilerce tam olarak öngörülemediği vurgulandı.

Kısa vadeli kazanç vaatlerine aldanıldığına işaret edilen açıklamada, hesapların üçüncü kişilere kullandırması nedeniyle mahkemelerce 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezaları verilebildiği aktarıldı.

İş birliği süreci başlatıldı

Vatandaşların ve özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamu kurumları, belediyeler ve üniversitelerin yer aldığı iş birliği süreci başlatıldığı bildirildi.

Çalışma ile afiş, broşür, eğitim materyalleri ve videoların paydaş kurumlara iletilerek şehrin farklı yerlerine asılacağı, cumhuriyet savcılarının katılımıyla da üniversitelerde sunumlar düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının temel hedefinin suç ve suçlularla mücadelede suçun oluşmasını engelleyici ve toplumu koruyucu bir perspektif sergilemek olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda vatandaşları ve özellikle gençleri dolandırıcılık suçlarına ilişkin bilgilendirerek, vatandaşların ve gençlerin hukuki risklerden korunarak eğitim ve toplumsal hayatlarını güvenle sürdürebilmeleri için paydaş kurumlarla yürütülen bu seferberliğin tüm vatandaşlar tarafından desteklenmesi büyük önem taşımaktadır."