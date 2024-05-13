Trabzon'da İhtiyaç Sahibi Aileler İçin İyilik Mağazası Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da İhtiyaç Sahibi Aileler İçin İyilik Mağazası Açıldı

Trabzon\'da İhtiyaç Sahibi Aileler İçin İyilik Mağazası Açıldı

Trabzon'da ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için Deniz Feneri Derneği tarafından bir iyilik mağazası açıldı. Mağaza, gönüllüler tarafından işletiliyor ve kullanılmamış ürünlerle dolu. Deniz Feneri Derneği, geçmiş yıllarda birçok iyilik yapmış ve yapmaya devam eden bir dernek olarak tanınıyor.

13.05.2024 15:59
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Trabzon'da, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "iyilik mağazası" açıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Hacı Kasım Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında, geçici giyim mağazasının derneğin çalışmalarından sadece biri olduğunu söyledi.

Bir ay boyunca açık kalacak mağazanın gönüllülük esasıyla işlediği belirten Yıldız, "Mağazamızdaki ürünler hiç kullanılmamış ürünlerdir. Hep şunu söylüyoruz, bizim mağazalarımızda kasada geçmeyen bir şey var o da para. Biz orada dua bekliyoruz, onu da bize bağışta bulunanlar adına istiyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise Deniz Feneri Derneğini geçmiş yıllardan tanıdıklarını, dünyanın birçok yerinde birçok iyiliğe imza attıkları ve atmaya devam ettiklerini kaydederek, geçici giyim mağazasının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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