Trabzon'da İnşaat Çöktü: 4 İşçi Kaldı, 1 Kayıp - Son Dakika
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Trabzon'da İnşaat Çöktü: 4 İşçi Kaldı, 1 Kayıp

Trabzon\'da İnşaat Çöktü: 4 İşçi Kaldı, 1 Kayıp

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir inşaatın 2'nci katında meydana gelen çökmede 4 işçi demir ve kalasların arasında kaldı. Yaralı 3 işçi kurtarıldı, bir işçi için arama çalışmaları sürüyor.

12.12.2024 18:30  Güncelleme: 18:32
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TRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatın 2'nci katında çökme meydana geldi. Demir ve kalasların arasında kalan 4 kişiden 3'ü yaralı olarak kurtarılırken, enkaz altında kalan 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisinde bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada inşaatın 2'nci katında çökme oluştu. 4 işçi, demir ve kalaslar arasında kaldı. İhbar üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak kurtarırken, kayıp olan 1 işçi için çalışma başlatıldı. Yapılan arama-kurtarma çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da İnşaat Çöktü: 4 İşçi Kaldı, 1 Kayıp - Son Dakika

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