Trabzon\'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yalıncak Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Hasan Avcı (47), yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Avcı'nın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından verilen rapora itiraz edildi. Taraflar, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Mahkeme, keşif yapılmasına ve yeni raporun alınmasına karar vererek davayı 26 Haziran'a erteledi.
Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın toplu ulaşımda kadınlara özel olarak ücretsiz hizmet verilecek. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerini kapsayan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Kadınlar, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenlik tedbirleri altında kadınlar, engelli ve yaşlı vatandaşların saat 22.00'den 9 Mart Cumartesi saat 06.00'ya kadar durak dışında, güzergah üzerinde olma koşuluyla istedikleri yerde inebilmelerine imkan sağlayacak.
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Kastamonu'da namaz kılmak için camiye giden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, namaz kıldığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı ancak sağlık ekipleri Güney'in vefat ettiğini belirledi. Güney'in cenazesi Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
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