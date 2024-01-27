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Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda U.Y., A.A. ve S.T. isimli 3 kişi evlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda hassas terazi, sentetik uyuşturucu, kubar esrar, kenevir tohumu, mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. U.Y. serbest bırakılırken diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Trabzon\'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
27.01.2024 - 15:03,
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Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, U.Y. (30), A.A. (27) ve S.T'nin (43) evlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

Yapılan aramalarda, hassas terazi, 3 sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 14 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden U.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerlerinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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