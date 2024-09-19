Trabzon'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
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Trabzon'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Trabzon\'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadelede feromon kullanarak zararlı populasyonunu azaltacak.

19.09.2024 15:49
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 2024'te kışlak mücadelesi öncesi "cezbet-öldür" yöntemiyle zararlı yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiğine işaret edilerek, "Bu amaç için toplayıcı nitelikte ruhsatlı feromon kullanılarak bir noktaya toplanan zararlının imhası gerçekleştirilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şehir genelinde 600 nokta belirlenmiş olup bu noktalara 5-7 günlük periyotlar halinde ilaçlama yapılmaktadır. Böylece kışlama öncesi ergin böcek sayısı azaltılmış olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Daha az kimyasal kullanılacağı için doğal yaşamın en az düzeyde etkileneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda gelecek sezonlarda yaşanması muhtemel sorunları engellemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in talimatları doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ekiplerimiz kahverengi kokarca mücadelesinde görevlendirilmiştir. İş birliği halinde yapılan çalışmalarla kahverengi kokarca popülasyonunu azaltarak çiftçilerimizin zararını en aza indirgemek amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA

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