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Trabzon'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde, Muhammet Altuncu'nun kullandığı kamyonet üzerine düşen kaya parçası sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Altuncu hayatını kaybederken, araçta bulunan kızı Alanur Altuncu ise ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Of Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak Muhammet Altuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon\'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
25.01.2024 - 20:45,
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Trabzon'da üzerine kaya parçası düşmesi sonucu şarampole yuvarlanan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde, Muhammet Altuncu idaresindeki 61 AFZ 166 plakalı kamyonetin üzerine kaya parçası düştü.

Şarampole yuvarlanarak dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü Altuncu ile araçtaki kızı Alanur Altuncu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Of Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Altuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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