Trabzon\'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trabzon'da üzerine kaya parçası düşmesi sonucu şarampole yuvarlanan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde, Muhammet Altuncu idaresindeki 61 AFZ 166 plakalı kamyonetin üzerine kaya parçası düştü.

Şarampole yuvarlanarak dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü Altuncu ile araçtaki kızı Alanur Altuncu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Of Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Altuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.