Trabzon'da Kargo Paketinde Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Kargo Paketinde Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Trabzon\'da Kargo Paketinde Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir kargo paketinde gümrük kaçağı 1400 elektronik sigara, 800 paket sigara, 50 puro ve 230 paket tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargoların gönderi ve alıcılarına yönelik tahkikat başlattı.

09.02.2024 13:43
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Trabzon'da polis ekiplerince kargo paketinde gümrük kaçağı elektronik sigara, sigara, tütün ve puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kargo şirketindeki pakette arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1400 elektronik sigara, 800 paket sigara, 50 puro ve 230 paket tütün ele geçirildi.

Ekipler, kargoların gönderi ve alıcılarına yönelik tahkikat başlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Kargo Paketinde Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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