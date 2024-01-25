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Trabzon'da kaya parçasının düştüğü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da kaya parçasının düştüğü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düşen kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon\'da kaya parçasının düştüğü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
25.01.2024 - 22:20,  Güncelleme: 22:21
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TRABZON'un Of ilçesinde seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhammet Altuncu (48) hayatını kaybetti, kızı Alanur Altuncu (17) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bölümlü Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Muhammet Altuncu idaresindeki 61 AFZ 166 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan koparak, yuvarlanan kaya parçası düştü. Kayanın çarpmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile yanındaki kızı Alanur Altuncu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce kamyonetten çıkarılan yaralı baba-kız, ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Alanur Altuncu'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da kaya parçasının düştüğü kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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