Trabzon'da Ayağı ve Gagası Kancaya Takılan Martı Kurtarıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Ayağı ve Gagası Kancaya Takılan Martı Kurtarıldı

Trabzon\'da Ayağı ve Gagası Kancaya Takılan Martı Kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ayağı ve gagası kancaya takılan bir martı, İsmail Nebioğlu tarafından kurtarıldı. Nebioğlu, denize girerek kancadan kurtardığı martıyı uçarak bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden Nebioğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. Martının başının ve kanatlarının aynı yerde denize girip çıktığını gören Nebioğlu, zarar vermeden martıyı kurtardığı için mutlu olduğunu belirtti.

05.06.2024 11:47
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Trabzon'da ayağı ve gagasının kancaya takılması nedeniyle suda mahsur kalan martı, durumu fark eden kişi tarafından kurtarıldı.

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi sahilinde koşan İsmail Nebioğlu, denizde çırpınan martıyı fark etti.

Denize giren Nebioğlu, bir ayağına ve gagasına balık tutmak için kullanılan kanca takılan martıyı alarak kıyıya çıkarttı.

Nebioğlu'nun kancadan kurtardığı martı, uçarak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan Nebioğlu, oğlunun cep telefonuyla kaydettiği bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nebioğlu, gazetecilere, martının başının ve kanatlarının aynı yerde denize girip çıktığını gördüğünü belirterek, "Temkinli şekilde yüzerek martının yanına gittim çünkü ağ olursa ben de takılabilirim diye düşündüm. Zarar vermeden martıyı kurtardım, yeniden denize doğdu uçtu. Martıyı kurtardığım için mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Ortahisar, Trabzon, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Ayağı ve Gagası Kancaya Takılan Martı Kurtarıldı - Son Dakika

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