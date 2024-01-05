 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Çömlekçi mevkisinde bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Ayrıca yolun farklı noktalarında 11 aracın daha karıştığı kazalar yaşandı. Yaralanan kişiler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazalar nedeniyle trafik bir süre durdu ancak araçların kaldırılmasının ardından tekrar sağlandı.

Trabzon\'da meydana gelen üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı
05.01.2024 - 13:05,
Abone Ol

Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ortahisar ilçesinin Çömlekçi mevkisinde biri kamyonet, ikisi de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Yolun iki farklı noktasında 3 araç ile 11 aracın daha karıştığı kazalar yaşandı.

Kazalarda yaralanan H.K.Ö, S.Ş. ve E.K, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazalar nedeniyle bir süre duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar sağlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ortahisar, Trabzon, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:28:41. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da meydana gelen üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement