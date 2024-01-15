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Trabzon'da minibüs otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Trabzon'da minibüs otomobilin üzerine düştü

Trabzon'un Yomra ilçesinde, minibüsün buzlu yolda kayarak otomobilin üzerine düştüğü kazada yaralanan olmadı. İlçenin Kaşüstü Mahallesi'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde, Ömer Azak yönetimindeki 61 AF 424 plakalı minibüs, kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle kaydı. Minibüs, istinat duvarını aşarak hastane bahçesinde park halindeki 61 DT 561 plakalı otomobilin üzerine düşerek durdu. Sürücü Azak'ın yara almadan kurtulduğu kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Trabzon\'da minibüs otomobilin üzerine düştü
15.01.2024 - 14:33,
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Trabzon'un Yomra ilçesinde, minibüsün buzlu yolda kayarak otomobilin üzerine düştüğü kazada yaralanan olmadı.

İlçenin Kaşüstü Mahallesi'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde, Ömer Azak yönetimindeki 61 AF 424 plakalı minibüs, kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle kaydı.

Minibüs, istinat duvarını aşarak hastane bahçesinde park halindeki 61 DT 561 plakalı otomobilin üzerine düşerek durdu.

Sürücü Azak'ın yara almadan kurtulduğu kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Kaynak: AA
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