Yalçın Davulcu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yalçın Davulcu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzon'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yalçın Davulcu için cenaze töreni düzenlendi. Davulcu'nun cenazesi toprağa verildi.

10.09.2024 18:17
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Trabzon'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Yalçın Davulcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Davulcu için Akçaabat ilçesinin Akpınar Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Davulcu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yalçın Davulcu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet dün, Maçka ilçesi Zigana Tüneli'nde tıra çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Davulcu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalçın Davulcu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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