Trabzon'da Off-Road Şampiyonası Heyecanı

07.04.2026 13:49
10-12 Nisan'da Akçaabat'ta düzenlenecek Türkiye Off-Road Şampiyonası, 22 yarışmacıyla başlayacak.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Off-Road Şampiyonası, adrenalin dolu anlara sahne olacak. Yarışlar öncesini konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Burada güzel bir şenlik havası olacak. Burada seyir zevki üst seviyelerde güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1'inci ayağı, Trabzon'da gerçekleştirilecek. Akçaabat ilçesinde 10-12 Nisan tarihleri arasında organize edilecek şampiyona öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Türkiye Off-Road Şampiyonası Komite Başkanı Ahmet Murat Baş ile sporcular katıldı.

22 YARIŞMACI MÜCADELE EDECEK

Komite Başkanı Ahmet Murat Baş, şampiyonada 12 kilometrelik etapta toplam 22 yarışmacının mücadele edeceğini belirterek, "10 Nisan Cuma günü açılış seremonisi ile yarış heyecanı başlayacaktır. 11 Nisan Cumartesi Akçaabat Harmancık, Esentepe Mahallesi mevkisinde yer alan 12 kilometrelik mukavemet etabında toplam 22 yarışmacı mücadele edecektir. Zorlu arazi koşullarında pilotlarımızın dayanıklılık ve teknik becerileri sınanacaktır. 12 Nisan Pazar günü Yaylacık çimeninde özel seyirci parkurunda gösteri sürüşleri yapılacaktır. Ödül töreni organizasyonuyla tamamlanacaktır" dedi.

'BURADA ŞENLİK HAVASI OLACAK'

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de seyir zevki üst seviyelerde güzel bir etkinlik gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Şehrimiz Akçaabat'ımız birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yaylacık kısmında güzel bir seyirci etabımız olacak. Buradaki etaba herkesi davet ediyoruz. Burada güzel bir şenlik havası olacak. Burada seyir zevki üst seviyelerde güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonda tabii ki bu işi destekleyen önemli kurumlardan bir tanesi de büyükşehir belediyemiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaymakamlığımız, valiliğimiz, gençlik spor il müdürlüğümüz ve biz belediye olarak kulübümüzün arkasında buradaki organizasyonu en iyi şekilde gerçekleşmesi için, bütün tedbirlerimizi aldık. İnşallah bu şekilde yarışmayı da tamamlamış olacağız" diye konuştu.

ORGANİZASYON ROTASI

Öte yandan şampiyonada açılış seremonisinin ardından gerçekleştirilecek keşif ve mukavemet etapları, Akçaabat Belediyesi önünden start alarak Akçaköy mevkisinde devam edecek. Organizasyonun ikinci gününde, Akçaköy'de saat 10.00'da başlayacak 11 kilometrelik mukavemet etabı, saat 18.00'e kadar sürecek. Final etabı, 12 Nisan'da Akçaabat Sahili Yaylacık Çimeni Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etapların tamamlanmasının ardından saat 18.00'te düzenlenecek ödül töreni ile şampiyona sona erecek.

Kaynak: DHA

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
