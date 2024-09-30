Trabzon\'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çorba çeşmeleriyle üniversite öğrencilerine ikramda bulunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesindeki öğrencilere bu yıl da sıcak çorba ikram edilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, üniversitelerin açık olduğu dönemlerde kurulan çorba çeşmeleri sayesinde öğrenciler ücretsiz sıcak çorba ikramından yararlanabilecek.

KTÜ'de saat 16.00, Trabzon Üniversitesinde ise saat 08.30 itibarıyla başlayacak çorba ikramı, sınav dönemlerinde de farklı ikramlarla çeşitlendirilecek.

Açıklamada, sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilere de önem verildiği belirtilerek, "KTÜ ve Trabzon Üniversitesindeki gençlerimize sunduğumuz sıcak çorba ikramı, onlara küçük de olsa katkı sunabilmek amacıyla başlattığımız projelerimizden biridir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik sosyal projelerimizi çeşitlendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.