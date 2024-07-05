Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Özdil Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan F.T. idaresindeki 34 PJG 507 plakalı otomobil, virajı alamayarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.T. M.N.T, H.D, A.T, S.D ve Ş.D yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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