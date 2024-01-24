 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Otomobilden İnen Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Otomobilden İnen Sürücüye İdari Para Cezası

Trabzon'un Araklı ilçesinde park ettiği otomobilden inen sürücü, 2 tabanca ile hava ateş açtı ve bu anları sosyal medyadan paylaştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 16 bin 644 lira idari para cezası kesildi.

Trabzon\'da Otomobilden İnen Sürücüye İdari Para Cezası
24.01.2024 - 13:08,
Abone Ol
TRABZON'da otomobilinden inip, 2 tabanca ile hava ateş açıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücü A.B.'ye (24) 16 bin 644 lira idari para cezası kesildi.

Araklı ilçesi Kestanelik Mahallesi'nde park ettiği otomobilden inen sürücü A.B., belinden 2 tabanca çıkardı. Önce biri ile havaya ateş eden A.B., sonra diğer tabanca ile ateş etmeye devam etti. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı da tespit edilen sürücüyü yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kurusıkı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye 16 bin 644 lira idari para cezası uygulanıp, 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek', 'korku ve panik yaratmak' suçlarından da adli işlem başlatıldı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerde; müzik eşliğinde araçtan inen sürücünün belinden çıkardığı tabancalar ile havaya ateş ettiği, o anları kayda alan kişinin de 'Anlatmaya gerek yok, işte görüyorsunuz' dediği yer aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Araklı, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Otomobilden İnen Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Otomobilden İnen Sürücüye İdari Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement