Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler İstihdama Kazandırılıyor - Son Dakika
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Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler İstihdama Kazandırılıyor

Trabzon\'da Özel Gereksinimli Bireyler İstihdama Kazandırılıyor

Trabzon'da mesleki eğitim ve rehabilitasyona yönelik hazırlanan proje kapsamında doğanın içinde kurulan 'En Mutlu Köy'de okul çağı dışındaki 20 özel gereksinimli birey istihdama kazandırıldı. Proje kapsamında seralar, üretim atölyeleri, kümes ve kafe yapılan 'En Mutlu Köy', özel gereksinimli bireylerin doğayla iç içe köy hayatını deneyimlemesini ve el becerilerini geliştirmesini hedefliyor. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse ediliyor ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülüyor.

19.02.2024 12:21
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Trabzon'da mesleki eğitim ve rehabilitasyona yönelik hazırlanan proje kapsamında doğanın içinde kurulan "En Mutlu Köy"de okul çağı dışındaki 20 özel gereksinimli birey istihdama kazandırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında finanse edilen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle Ortahisar Belediyesince yürütülen proje kapsamında, Geçit Mahallesi'ndeki 11 bin 500 metrekarelik alana "En Mutlu Köy" kuruldu.

Özel gereksinimli bireylerin hem doğanın içinde köy hayatını deneyimleyebilmesi hem de günlerini keyifli uğraşılarla geçirmesi hedeflenen proje çerçevesinde seralar, üretim atölyeleri, kümes ve kafe yaptırılan "En Mutlu Köy", 26 Ekim 2023'te faaliyete geçti.

Proje kapsamında istihdam edilen 20 özel gereksinimli birey, seralarda sebze, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliğini, kümeste yumurta tavukçuluğunu, atölyelerde dokuma, pasta yapımı, tekstil ile ahşap işlemeciliğini öğreniyor.

Ortahisar Belediyesine ait servislerle geldikleri köyde el becerilerine göre branşlara ayrılan özel bireyler, mesai bitimine kadar ziraat mühendisleri ve usta öğreticiler eşliğinde çalışıyor.

Ortahisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sıddık Yılmaz, AA muhabirine, ilk olarak çeri domates ürettikleri köydeki 4 serada şu anda marul çeşitleri yetiştirdiklerini söyledi.

Süs bitkisi, sebze fidesi ve istiridye mantarı da yetiştirmeyi planladıklarını belirten Yılmaz, "Tavuk kümesimiz ve üretim atölyelerimiz var. Burası çok fonksiyonlu ama ilerleyen aşamalarda daha da çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Özel gereksinimli bireylerin burada engelsiz bireyler gibi çalışabileceğini göstermek açısından önemli bir proje." dedi.

"Projede doğa ve üretim faktörü öne çıkıyor"

Yılmaz, proje kapsamında istihdam sağladıkları özel gereksinimli bireylere sosyal ve psikolojik anlamda destek de verdiklerine dikkati çekerek, "Projede doğa ve üretim faktörü öne çıkıyor. Çalışanlarımız hem doğal ortamda çalışıyor hem de para kazanıyor. Domates ve marul üretim ve hasat dönemleri onların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor. Çalışanlarımız gerçekten mutlu, onların iyi olmalarına ne oranda katkı sunduğumuz çok önemli." diye konuştu.

Projenin akademik çalışmalara da örnek olabileceğine işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En mutlu insanların En Mutlu Köy'de daha da mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ziraat mühendisleri, sera görevlimiz, usta öğreticilerimiz, özel eğitim hocalarımız, güvenliğimiz olmak üzere toplamda 35 personelin 20'si, otizmli, zihinsel, görme ve işitme engelli özel gereksinimli bireylerden oluşuyor. Özel gereksinimli bireyler saat 08.00'de belediye önünde toplanıp 09.00'da işbaşı yapıyor. Görev tanımı yaptıklarımızın bir kısmı tarımsal üretimle ilgileniyor, kümeste günlük kontroller, yemleme, yumurta toplama gibi işlemler yapılıyor."

Sıddık Yılmaz, üretim atölyelerinde ise günlük eğitim gördüklerini kaydederek, ilerleyen zamanlarda oluşturulacak satış reyonlarında ürünlerin alıcıyla buluşturulacağını sözlerine ekledi.

Çalışmaktan mutlular

Yöresel dokuma tezgahında çalışan 20 yaşındaki Rafet Kalfa, çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Sera ve kümeste çalışan 27 yaşındaki Yusuf Yavuz ise kıvırcık, düz ve yağlı marul yetiştirerek bakımlarını yaptığını, çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Ahşap atölyesinde görevli 29 yaşındaki Alperen Ergin de "Bizim arkadaş grubuyla çalışıyoruz. 4 öğrenci, 1 öğretmen var. Güzel vakit geçiriyoruz, çalışmak güzel ve zevkli bir şey, hepimiz mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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