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Trabzon'da Paratoner Zararı İdare Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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Trabzon'da Paratoner Zararı İdare Tarafından Karşılandı

Trabzon'da oturduğu lojmanın paratoneri otomobilinin üzerine düşen vatandaşın zararı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı ile idare tarafından karşılandı. KDK'nın incelemesinde, hukuk devleti ilkesi gereği olayda idarenin sorumluluğu bulunduğu ve zararı tazmin etmesi gerektiği, başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı. KDK, başvuranın zararının makul sürede tazmin edilmesi yönünde Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'na tavsiye kararı gönderdi.

Trabzon\'da Paratoner Zararı İdare Tarafından Karşılandı
26.01.2024 - 13:42,
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TRABZON'da oturduğu lojmanın paratoneri otomobilinin üzerine düşen vatandaşın zararı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı ile idare tarafından karşılandı.

KDK'ya başvuran vatandaş, çalıştığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'na ait oturduğu lojmanın paratonerinin fırtına nedeniyle park halindeki otomobilinin üzerine düştüğünü, zararın karşılanması talebinin kurum tarafından reddedildiğini belirtti. Başvuruyu inceleyen KDK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öncesinde fırtına uyarısı yapılması, hasar ve kayıpların oluşmasına karşı tedbirli olunması istenmesine rağmen idare tarafından ek önlem alınmadığını tespit edildiğini belirtti. KDK'nın incelemesinde, hukuk devleti ilkesi gereği olayda idarenin sorumluluğu bulunduğu ve zararı tazmin etmesi gerektiği, başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı. KDK, başvuranın zararının makul sürede tazmin edilmesi yönünde Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'na tavsiye kararı gönderdi. Kurum tarafından, vatandaşın aracının zararının karşılanması için gerekli ödemenin yapıldığı KDK'ya bildirildi.

Kaynak: DHA
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Fırtına, Kamu, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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