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Trabzon'da park ve bahçelerde düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kentin birçok noktasında budama, çiçek dikimi ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi, Ortahisar ilçesindeki Ganita Sahil Parkı, Pazarkapı Mahallesi Moloz mevkisi, Ayasofya ve Beşirli Mahallesi dahil birçok noktada çiçek dikti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parklarımızda ve yeşil alanlarımızda çalışmalarımız sürecek. Ara refüjler ve birçok noktada hazırlanan peyzaj planına göre, şehrimize güzellik katacak çiçeklendirme faaliyeti gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret edecek turistlerimizin güzel izlenimler edinmesi bizler için çok kıymetli. Yaptığımız çalışmalarla şehrimizin farklı noktalarını renklendirdik. Vatandaşlarımıza huzurlu ve keyifli bir yaz diliyoruz."