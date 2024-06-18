Trabzon'da park ve bahçelerde düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da park ve bahçelerde düzenleme çalışmaları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin birçok noktasında budama, çiçek dikimi ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi, Ortahisar ilçesindeki Ganita Sahil Parkı, Pazarkapı Mahallesi Moloz mevkisi, Ayasofya ve Beşirli Mahallesi dahil birçok noktada çiçekler dikildi. Şehre güzellik katacak peyzaj planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla vatandaşlar ve turistler için güzel bir görüntü oluşturulması hedefleniyor.

18.06.2024 11:37
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Trabzon'da park ve bahçelerde düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kentin birçok noktasında budama, çiçek dikimi ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi, Ortahisar ilçesindeki Ganita Sahil Parkı, Pazarkapı Mahallesi Moloz mevkisi, Ayasofya ve Beşirli Mahallesi dahil birçok noktada çiçek dikti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parklarımızda ve yeşil alanlarımızda çalışmalarımız sürecek. Ara refüjler ve birçok noktada hazırlanan peyzaj planına göre, şehrimize güzellik katacak çiçeklendirme faaliyeti gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret edecek turistlerimizin güzel izlenimler edinmesi bizler için çok kıymetli. Yaptığımız çalışmalarla şehrimizin farklı noktalarını renklendirdik. Vatandaşlarımıza huzurlu ve keyifli bir yaz diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da park ve bahçelerde düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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