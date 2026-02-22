Trabzon'da Ramazan'da Balık Satışları Düşük - Son Dakika
Trabzon'da Ramazan'da Balık Satışları Düşük

Trabzon\'da Ramazan\'da Balık Satışları Düşük
22.02.2026 11:19
Ramazan'ın ilk günlerinde Trabzon'da balık tezgahlarına ilgi az, satışların artması bekleniyor.

TRABZON'da ramazan ayının ilk günlerinde balık tezgahları, beklenen ilgiyi görmedi.

Ramazan ayında da balık çeşitleri tezgahları süslemeye devam ederken, ilk günlerde balığa ilgi düşük kaldı. Trabzon Balıkçılar Hali'nde hamsinin ve istavritin kilosu 100, somon 300, tirsi 200, çinekop ve çupra 400, levrek 500 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, ileriki günlerde satışların artmasını beklerken, sezon sonunun yaklaşmasına rağmen birçok balık türü de tezgahlardaki yerini koruyor.

'HAYRETLER İÇERİSİNDEYİZ'

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, "İstenilen bir verim göremedik. Ramazan ayının başlangıcında vatandaşlar ete ve tavuğa yöneliyor. Bundan sonrası için umutluyuz ve bekliyoruz. Vatandaşlara sağlık açısından balık yemesini öneriyoruz. Fiyat anlamında da uygun. İnşallah hayırlı bir ay geçireceğiz. Neden böyle oldu bilmiyoruz; ama tam bir vitamin deposu. Biz de hayretler içerisindeyiz. Yerli hamsi de tezgahtaki yerini aldı" dedi.

'BALIK ALAN KİŞİ SAYISI AZ'

Balıkçı Remzi Mumcu, ramazanın ilk haftasında balık tercih edilmediğini belirterek, "Vatandaşlar, eti ve tavuğu tercih ettiği için şu an da balık alan çok az kişi var. Aslında fiyatları da düşük. Ramazanın ilk haftası olunca et ve tavuk yeniliyor. Hamsi, tirsi, mezgit barbun ve diğer balık çeşitleri tezgahlarda yer alıyor. Fiyatları da 1 aydır aynı durumda" diye konuştu. Müşteri Emine Bozali, sağlıklı ve uygun fiyatlı olduğunu için hamsi tercih ettiğini ifade ederek, "Fiyatlar gayet güzel. Yerli hamsi geri gelmiş. Birazdan hamsi alacağım ve akşama iftarda afiyetle yiyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

