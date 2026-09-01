Trabzon Raylı Sistem Projesi Bugün Başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 'Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi' projesine, bugün başlanacak. Kentte yıllardır beklenen 16 istasyonlu projede ilk kazma, temel atma töreniyle vurulacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tarihi proje için heyecanlı olduklarını belirterek, "Şehrimiz için çok önemli, Trabzon'umuza çağ atlatacak bir proje" dedi.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) koordinasyonunda yürütülen, şehrin ulaşım geleceğine yön verip, kent içi trafiğe soluk getirmesi planlanan 'Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi' projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki kent ziyaretinde müjdesini verdiği toplam 32 kilometrelik ana projenin merkez ayağını oluşturan 1'inci etap, Akyazı Şehir Hastanesi'nden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak. Kentte yıllardır beklenen 16 istasyonlu projede ilk kazma, Avni Aker Millet Bahçesi'nde bugün, törenle vurulacak. 16,2 kilometre uzunluğundaki ilk etap güzergahında; Karayolları, Şehir Hastanesi, Stadyum, Beşirli, Kadın Yaşam Merkezi, Orman Bölge, Tanjant, Millet Bahçesi, Atapark, Pazarkapı, Meydan, Sanayi, Terminal, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı durakları yer alacak. 4 yılda tamamlanacak olan 32 kilometrelik hatta 360 yolcu kapasiteli araçlarla, ulaşım süresinin 26 dakika 14 saniyeye düşmesi ve her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet verilmesi planlanıyor.

ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Temel atma törenine katılacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirecek, şehrin yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını birbirine bağlayacak büyük bir raylı sistem yatırımını hayata geçiriyoruz. Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesi'nden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız" dedi.

'32 KİLOMETRELİK BİR PROJE'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyle şehirdeki trafiğin rahatlayacağını ifade ederek, "Çok heyecanlıyız, tabii şehrimiz için çok önemli bir proje. Tabiri caizse Trabzon'umuza bir level, bir çağ atlatacak bir proje. Çünkü hemşehrilerimizin en önemli konusu, ülkenin her yerinde olduğu gibi trafik. Evden çıktığınız anda trafik konusuyla yüzleşiyorsunuz. İyiyse iyi, mutlu oluyorsunuz; kötüyse sıkıntı, stres, psikolojiniz bozuluyor. Biz de böyle sirkülasyonda yoğun bölgemizde, Bakanlığımızla beraber 500 bin nüfusun yaşadığı Ortahisar, Akçaabat ve Yomra ilçelerimizi birbirine bağlayacak 32 kilometrelik bir proje hazırladık. Bunun birinci ayağı, yani merkez kısmı, Akyazı ile havalimanı arası olan 16,2 kilometrelik kısmımızın temelini atıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz" dedi.

'TAKİBATI BIRAKMADIK'

Genç, temelleri atılacak olan hafif raylı sistem projesi sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Çok uzun bir süreci oldu; çok çetrefilli, zor işler, kolay işler değil. Ama takibatı bırakmadık, bunu hemşehrilerimizle paylaşmıştım. 'Ay gün, saat bunu takip edeceğim' diye paylaşmıştım ve takip de ettik. Sağ olsun, şehrimizin evladı kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Ankara'daki o yoğun işin, yoğun sürecin olduğu kısımda çok büyük bir irade ortaya koydu, katkı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Keza işin başında irademizi, talebimizi uygun bulan, tensip eden kıymetli Cumhurbaşkanımız, burada da müjdesini vermişti" ifadelerini kullandı.

'4 YILLIK YAPIM SÜRECİ VAR'

Hafif raylı sistemin 4 yıl içerisinde yapılacağını kaydeden Genç, "4 yıllık gibi bir yapım sürecimiz var. Şu anda Şehir Hastanesi'nden başlıyoruz ve hemen maç günleri olmak üzere stadyumumuzun önünde bir durağımız var. Akabinde Beşirli'den iç yola giriyoruz ve tamamında 16 duraktan müteşekkil, son derece faydalı, yoğunluk lokasyonlarına göre durakları planlanmış. Belki ismi hafif raylı sistem ama metroya da dönüşen, yer altı kısmı istasyonlarla beraber yüzeye çıkan birçok kesiti var. Böyle çok önemli bir proje. Şehrimize hayırlı olsun diyorum, heyecanını yaşıyoruz. İnşallah her şey yolunda giderse, 4'üncü yılın sonunda Akyazı'dan bineceğiz. Burada en önemli işin kısmında da hız ve konfor tabii ki. Hemşehrilerimiz buna layık. Akyazı'dan bineceğiz, doğrudan havalimanına ulaşacağız" diye konuştu.