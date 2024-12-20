Trabzon\'da Sanayi Sitelerinin Taşınması Tartışmaları

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sanayi sitelerinin şehir merkezinden taşınması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile ilgili Düzyurt Mahallesi sakinlerinin endişelerine ve taleplerine dikkati çekerek, "Sanayi siteleri taşınmalı ama yer seçimi doğru yapılmalı" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Düzyurt, Gölçayır, Gözalan, Kutlugün ve Çukurçayır mahallelerini kapsayan imar planı değişikliğiyle ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini aktaran Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sanayi sitelerinin şehir merkezinden taşınması gerekir. Ama yer seçimi konusunda en doğru yer neresi ise konuşulmalı, hukuk ne diyor bakılmalı, tartışılmalı, bilimden de faydalanılarak nihai sonuç ortaya konulmalıdır. Bu konuda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bir rapor var. Bu rapora göre üzerinde çalışılan sekiz ayrı yerden, en uygun yerlerden biri, Düzyurt mahallemizin de bulunduğu alan olarak belirlenmiş. Bu, üniversitemizin önerisidir. Bu konuda Trabzon Şehir Plancıları Oda'mızın görüşlerini de dinledik. Onların itirazlarında da haklı gerekçeler var. Hukuki süreci incelediğimizde de ortada konuyla ilgili kesinlik kazanmış Danıştay'ın kararı var. Danıştay, bu bölgede sanayi yapılması halinde ciddi bir tarımsal arazi kaybına sebebiyet verileceği kararını vermiş. 'Düzyurt'ta Sanayi Sitesi yapılamaz' diyen bir Danıştay kararı herkesi bağlar."

Düzyurt'a giderek oradaki vatandaşları dinleyeceklerini belirten Başkan Kaya, "O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın endişelerini görüyoruz. Biz, halkımızın yanındayız, onların bütün haklarının sonuna kadar savunacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine razı olamayız. Orada yaşayan vatandaşlarımızla görüşüp onları da dinleyeceğiz. Sonra nihai görüşümüzü oluşturup kamu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Konunun muhatabının ve karar vericinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi olduğunun altını çizen Kaya, "Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunda bu karar bekletiliyor. Komisyonda bizim de Meclis üyemiz, temsilcimiz var, henüz görüş belirtmedik, imza vermedik. Biz tüm tarafların görüşlerini alarak, şehrimizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarını gözeterek kararımızı vereceğiz, komisyondaki tavrımızı belirleyeceğiz ve bu doğrultuda hareket edeceğiz" diye konuştu.