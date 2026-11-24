Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Trabzon'un Düzköy İlçe Belediye Başkanı Selim Çelenk (62) için Trabzon Büyükşehir Belediye binası önünde tören düzenlendi.

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selim Çelenk için, geçmiş dönemde belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binası önünde tören yapıldı. Törene Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Çelenk'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HİZMET AŞKIYLA ANILIYOR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrine değer katan Çelenk'i anarak, "Trabzon adına hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Şehrimizin evladı, bu şehirde doğup büyüyen ve bu şehre değer katan, hizmet eden kıymetli belediye başkanımızı bugün ebediyete uğurluyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ülkesine, vatanına olan sevgisi ve hizmet aşkı onu bugün güzel sözlerle anmamıza vesile kılıyor. Selim Çelenk, önce bir öğretmendi. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde onu uğurluyoruz. Hem yetiştirdiği güzel insanlarla hem de kattığı değerlerle nerede olursa olsun, onun hizmet aşkı çok güzel sözlerle anılıyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

'MEMLEKETİNE HİZMET EDEN BİRİYDİ'

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Selim Çelenk'in ülkesi için hizmet eden iyi biri olduğunu anlatarak, "Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Kıymetli Selim Hocamızı, kıymetli başkanımızı ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutla ve o sakini naif, insanı, insanlığı kendisine rehber edinen haliyle uğurluyoruz. Memlekete hizmet etti, ben şahidim. Birçok yerde memlekete hizmet için birlikte ve yan yana olduk. Kendi memleketine hizmet etti. Asaletli bir çizgiyle gidiyor. Evlatları onunla ne kadar onur duysa, ailesi onunla ne kadar gurur duysa, hemşehrileri onu ne kadar örnek gösterse azdır. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

'ALLAH EMEKLERİ İÇİN RAZI OLSUN'

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da "Değerli kardeşimizi bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Allah emekleri için kendisinden razı olsun. Bugün son görevimizi yapıyoruz ama onun bıraktığı izler ve eserler çok çok uzun yaşayacaktır. Ölüm bir hakikat, süresini bilmediğimiz bu hayatta bulunduğumuz her süre içerisinde insanlık ve vatanımız için çalışmak asıl olandır. Allah gani gani rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Duaların edilmesiyle 2 çocuk babası Selim Çelenk'in cenazesi Düzköy ilçesine uğurlandı. Çelenk, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından Aykut Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.