Trabzon'da Şiddetli Yağış Sonrası İncelemeler Yapıldı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Kaya, "Şu saate kadar hiçbir can kaybının yaşanmamış olması, bu büyük afeti ufak tefek mal kayıplarıyla atlatıyor olmamız sevindirici" dedi.

Ortahisar'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini artırarak sürdüren şiddetli yağış sonrası, taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandı. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı, heyelan sonucu istinat duvarları yıkıldı, bağlantı yolları ulaşıma kapandı.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Ortahisar Belediyesi'nin ilgili birimleri, yoğun yağışın ardından oluşan taşkın, su baskını ve toprak kaymalarına müdahale ediyor. 40'ı aşkın mahalleden gelen ihbarları değerlendiren ekipler, 5 JCB, 5 greyder, 3 kepçe, 6 ekskavatör, 12 kamyon ve 150 personelle yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için aralıksız çalışıyor. Ekipler, bazı bölgelerde toprak kayması sonrası ulaşıma kapanan bağlantı yollarının açılması için de yoğun bir çalışma yürütüyor.

Başkan Yardımcı Celal Akaç'la birlikte yoğun yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunan Kaya da Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu'ndan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, Başkan Kaya'yı arayarak bilgi aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kaya'yı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu, yoğun yağış sonrası ilçede yaşanan durumla ilgili bilgi aldı. Kaya, kuvvetli yağmur uyarısının alındığı andan itibaren teyakkuz haline geçtiklerini ve ilçe genelinde yaşanan taşkın, su baskınlarının ve heyelanlara anında müdahale ettiklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Uğurlu, Çamoba, Yenicuma ve Bahçecik mahallelerinde incelemelerde bulunan Kaya, şöyle konuştu:

"Şiddetli yağış sonrası 44 mahallemizde ciddi sıkıntılar oluştu"

"Bugün Trabzonumuz maalesef bir sele, heyelana maruz kaldı. Çok ciddi bir afet oluştu. Sabah saat 04.00'dan itibaren çok şiddetli bir yağış meydana geldi. Bu yağışa bağlı olarak birçok mahallemizde su taşkınları, heyelanlar ve çökmeler oluştu. Çamoba mahallemizde, menfezin yetersizliği nedeniyle, suları taşıyamadığı için yol yarıldı. Ekiplerimiz burada, suların binaya ve binanın dışında bulunan hayvanlara zarar vermemesi adına gerekli çalışmayı yaptılar. Bize ulaşan ihbarlara baktığımız zaman 44 mahallemizde ciddi sıkıntılar oluştuğu yönünde bilgiler geldi. Başta Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere bütün kadrolarımızla sahadayız. Vatandaşımızın derdine, sıkıntısına çözüm olmak için sahadayız. Şu saate kadar hiçbir can kaybının yaşanmamış olması, bu büyük afeti ufak tefek mal kayıplarıyla atlatıyor olmamız sevindirici. Ancak buradan alınacak dersler var, özellikle DSİ'nin, Büyükşehir Belediyemizin ve bizlerin yapması gereken birçok görev var. Özellikle kanal temizlikleri, kanalizasyonlar, dere geçişleri, bakslar, bunların ivedilikle ele alınması gerçeğiyle karşılaştık."