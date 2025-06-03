Trabzon'da Şiddetli Yağış Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

TRABZON - Trabzon'da bugün etkili olan şiddetli yağmur sonucu çok sayıda iş yerini su basarken, esnaflar ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağmurun dinmesi ve suların çekilmeye başlaması ile birlikte temizlik çalışmalarına hız verdi.

Şehir merkezinde yoğun yağış sonrası dereler taşarken yollar, caddeler adeta göle döndü. Yağışların öğleden sonra etkisini yitirmesi ile birlikte il genelinde sel ve su baskınlarının etkili olduğu noktalarda temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaların bu akşam ve önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.