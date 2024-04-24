Trabzon\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Trabzon'da bir kişi silahla ateş edilmesi sonucu bacaklarından yaralandı.

Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Murat S. ile Y.C.K (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K, tabancayla Murat S'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan Murat S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Y.C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.