Trabzon'da Hırsızlık Operasyonu

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Trabzon'da, araç kapılarının kilitlenmesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde sinyal kesici cihaz kullanarak otomobillerden hırsızlık yapan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Güvenlik birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında kamera kayıtlarının incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Israrlı takip ve yapılan çalışmalar sonucu Cevahir Alışveriş Merkezi otoparkında yabancı uyruklu E.T. ve A.H. yakalanmış, adli mercilerden alınan talimata istinaden üzerlerinde yapılan aramada araç kapılarının kilitlenmesini önleyerek araçların soyulmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 jammer cihazı ele geçirilmiştir."

Açıklamada, şüphelilerin cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı kaydedildi.