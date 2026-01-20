Ortahisar Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik Çalışmalarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ortahisar Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik Çalışmalarına Yoğun İlgi

20.01.2026 14:48  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, sosyal yardımları ve uygun fiyatlı yemek hizmetleri ile dar gelirli ailelere, öğrencilere ve emeklilere destek sunmaya devam ediyor. Kent Lokantaları, halk ekmek büfeleri, beslenme çantası desteği gibi hizmetler, vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları, kent genelinde farklı kesimlere yönelik desteklerle devam ediyor.

Ortahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik hizmetleri devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından Kent Lokantaları, halk ekmek büfeleri, öğrenci burs destekleri, kış yardımları, taziye yemeği hizmeti, sıcak yemek dağıtımı, evde kuaför ve berber hizmeti, gezici halk market, beslenme çantası desteği, ücretsiz çay ve sıcak çorba ikramları ile halk süt uygulaması gibi çeşitli sosyal destekler sunuluyor.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan Kent Lokantaları ve halk ekmek büfeleri ile temel ihtiyaçlara daha kolay erişebildiklerini belirtiyor. Emekliler, öğrenciler ve dar gelirli aileler ise sağlanan desteklerin hayat pahalılığı karşısında önemli katkı sağladığını ifade ediyor. Öğrencilere yönelik beslenme çantası, halk süt ve burs destekleri ile kış aylarında sağlanan yakacak ve giyim yardımlarının da kentte yaygın şekilde faydalanılan hizmetler arasında yer aldığı belirtiliyor. Taziye yemeği hizmeti, ücretsiz çay ve çorba ikramları da vatandaşlardan tarafından büyük ilgi görüyor.

"Halkın yanında olan bir belediyecilik görüyoruz"

Trabzon'un sosyal belediyecilikle tanıştığını ifade eden vatandaşlar, "Allah razı olsun, başkanımız sayesinde bu hizmetlerle tanıştık, önceden böyle hizmetler görmemiştik. Halkın yanında olan bir belediyecilik görüyoruz. Parti farkı gözetmeksizin vatandaşın faydasına iş yapan herkesi tebrik ediyoruz. Başkanımızı çok seviyoruz, hizmetlerini de çok beğeniyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Halk Ekmek, Halk Ekmek, Ortahisar, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik Çalışmalarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:01:08. #7.11#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik Çalışmalarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.