Ortahisar Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik Çalışmalarına Yoğun İlgi

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları, kent genelinde farklı kesimlere yönelik desteklerle devam ediyor.

Ortahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal belediyecilik hizmetleri devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından Kent Lokantaları, halk ekmek büfeleri, öğrenci burs destekleri, kış yardımları, taziye yemeği hizmeti, sıcak yemek dağıtımı, evde kuaför ve berber hizmeti, gezici halk market, beslenme çantası desteği, ücretsiz çay ve sıcak çorba ikramları ile halk süt uygulaması gibi çeşitli sosyal destekler sunuluyor.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan Kent Lokantaları ve halk ekmek büfeleri ile temel ihtiyaçlara daha kolay erişebildiklerini belirtiyor. Emekliler, öğrenciler ve dar gelirli aileler ise sağlanan desteklerin hayat pahalılığı karşısında önemli katkı sağladığını ifade ediyor. Öğrencilere yönelik beslenme çantası, halk süt ve burs destekleri ile kış aylarında sağlanan yakacak ve giyim yardımlarının da kentte yaygın şekilde faydalanılan hizmetler arasında yer aldığı belirtiliyor. Taziye yemeği hizmeti, ücretsiz çay ve çorba ikramları da vatandaşlardan tarafından büyük ilgi görüyor.

"Halkın yanında olan bir belediyecilik görüyoruz"

Trabzon'un sosyal belediyecilikle tanıştığını ifade eden vatandaşlar, "Allah razı olsun, başkanımız sayesinde bu hizmetlerle tanıştık, önceden böyle hizmetler görmemiştik. Halkın yanında olan bir belediyecilik görüyoruz. Parti farkı gözetmeksizin vatandaşın faydasına iş yapan herkesi tebrik ediyoruz. Başkanımızı çok seviyoruz, hizmetlerini de çok beğeniyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.