Trabzon'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde, 12 Mayıs'ta tartıştığı Özgür Bıyıklı'yı (28) iş yerinin önünde av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı Edirne'de yakalanan E.B, jandarmadaki işlemlerin ardından Akçaabat Adliyesine sevk edildi.
E.B, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Akpınar Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, market işleten Özgür Bıyıklı ile iş yeri önünde tartışan E.B, otomobilinde bulunan av tüfeğiyle Bıyıklı'yı kafasından vurup öldürdükten sonra kaçmıştı.
Edirne'de bir pansiyonda Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) girişi yapılmadan kaldığı tespit edilen zanlı, 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
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