Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Altındere Vadisi Çakırgöl mevkisinde, içinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçtan 7 kişi yaralı, 1 kişi ölü çıkarıldı.
4'ü çocuk olan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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