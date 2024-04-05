Trabzon\'da trafikte tartışma: Bir kişi silahla yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı sürücü tarafından silahla vurularak yaralandı.
Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda seyreden 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü B.T. (35) ile 61 AGY 250 plakalı otomobili kullanan F.K (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
F.K, aracın içinden tabancayla ateş ederek B.T'yi karın bölgesinden yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şüpheli F.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kentin Maçka ilçesinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, mart ayına ait güvenlik istatistiklerini paylaştı. Vali Tanrısever, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla örgütlerin Gümüşhane'de yeniden yapılanmalarına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının artarak devam ettiğini ve gençlerin hayatından uzak tutulması için olağanüstü gayret gösterildiğini ifade etti. Mart ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bilgisi verildi. Vali Tanrısever, vatandaşların huzur ve güven içinde olmasının amaçları olduğunu vurgulayarak, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Ayrıca trafik kazalarının azaltılması için eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin artırıldığı ancak yine de trafik kazalarında artış yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
Amasya Üniversitesi ile özel bir firma arasında endüstriyel kenevir yetiştiriciliği işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, firma tarafından Çorum'un Meçitözü ilçesinde bulunan üretim tesisinde kenevir ekimi gerçekleştirildi ve kenevirden üretilen ürünlerin sergisi açıldı. Amasya Üniversitesi Rektörü, sanayi işbirliğine örnek bir çalışma olduğunu belirterek projeye destek verdiklerini ifade etti.
Bartın Kırtepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangında bir kafe çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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