Trabzon'da Üniversitelerde Emeklilere Yönelik Eğitim Programları İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Trabzon'da Üniversitelerde Emeklilere Yönelik Eğitim Programları İçin Protokol İmzalandı

Trabzon'da, emeklilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal olanaklar sunulması amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile protokol imzalandı. Protokol kapsamında üniversiteler, Üçüncü Yaş Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi programlarının açılması veya genişletilmesi taahhütünde bulunurken, emeklilere yönelik akademik toplantılar düzenlenecek ve üniversite olanaklarından faydalanmaları için kolaylıklar sağlanacak.

12.07.2024 19:43
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Trabzon'da üniversitelerde emeklilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal olanaklar sunulması amaçlanan protokol imzalandı.

SGK Trabzon İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Erdem Akbay ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun "Üçüncü Yaş Üniversitesi" protokolünü imzaladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Akbay, "2024 Emekliler Yılı" boyunca, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşların katılımıyla emeklilerin sosyal refah düzeylerini artırmayı amaçladıklarını belirterek, Trabzon'un iki önemli eğitim kurumuyla imzalanan protokollerin bu amaca ulaşmakta önemli bir adım olduğunu aktardı.

Protokol ile üniversitelerin, Üçüncü Yaş Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi programlarının açılması veya mevcut programların genişletilmesi taahütünde bulunduğu aktarılan açıklamada, emeklilere yönelik çalıştay, panel, sempozyum ve konferanslar gibi akademik toplantılar düzenleneceği, emeklilerin üniversitenin spor tesisleri ve kütüphanelerinden faydalanabilmesi için kolaylıklar sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Üniversitelerde Emeklilere Yönelik Eğitim Programları İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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