Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Gram Esrar Ele Geçirildi

Trabzon\'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Gram Esrar Ele Geçirildi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı ve üzerinde 60 gram kubar esrar ele geçirildi.

29.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphe üzerine durdukları ticari takside yaptıkları aramada Y. M'nin üzerinde 60 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheli Y. M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Çarşıbaşı, Jandarma, Trabzon, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 11:56:17. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement