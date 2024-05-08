Trabzon'da yabancı uyruklu kişiyi yaralayan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da yabancı uyruklu kişiyi yaralayan 4 zanlı yakalandı

Trabzon\'da yabancı uyruklu kişiyi yaralayan 4 zanlı yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün akşam saatlerinde bir Gürcü uyruklu kişi tabancayla yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin otomobilini buldu ve 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, olay yerinde paket attıkları sırada kullanıldığı değerlendirilen 4 şapka ve cerrahi maske ile birlikte yakalandı. Yaralının tedavisi ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

08.05.2024 14:01
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Trabzon'un Yomra ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi tabancayla yaralayan 4 zanlı yakalandı.

İlçede dün akşam saatlerinde Gürcü uyruklu kişiyi silahla bacağından yaralayan şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası belirlendi.

Polis ekipleri, Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü yakınlarında buldukları otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların yakalanmadan önce Sera Gölü ile derenin birleştiği yere paket attıklarının tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince bölgede arama yapıldı.

Aramalar sonucu, taş doldurulan poşette olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen 4 şapka ve cerrahi maske bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan yaralının tedavisine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Akçaabat, Trabzon, Yomra, Güvenlik, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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