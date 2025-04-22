Trabzon'daki Sokak Hayvanları Sorunu ve Kültür Merkezi Projeleri

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çevre il ve ilçelerden çok sayıda sokak hayvanının şehre bırakıldığını belirterek, "Kimseyi suçlamak adına söylemiyorum ama Erzurum'dan, Artvin'den, Samsun'dan bu tarafa sokak hayvanları toplanıyor, kamyonlarla bizim ilçe merkezimize bırakılıyor. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz biraz daha titiz davranmak zorundalar. Her gün sokaklarımızda bizle ilgisi olmayan, küpe renkleri farklı olan sokak hayvanları dolaşıyor. Bu konuda denetlemelerin artırılması gerekiyor" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı'nda belediyenin çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

"Şehrimiz için bir resim heykel müzesi de düşünüyoruz"

Toplantıda, Trabzon'a kazandırmak istedikleri kültür merkezi hakkında bilgi veren Başkan Kaya, "Kültür ve sanat şehri Trabzon'umuzun kültür merkezine ihtiyacı var. Dış cephesinde opera binası silueti olan, içi daha fonksiyonel bir kültür merkezine yönelik çalışmamız devam ediyor. Yer konusunda Kızılay ile görüşmelerimizi yapmıştık ama Büyükşehir Belediyemiz 'Orada biz kültür merkezi yapacağız' dedi. Biz de 'Tamam siz yapın, biz de destek verelim' dedik. Projemiz hazır, yer arayışımız sürüyor. Sergi salonları, toplantı salonları, fuaye alanlarının olduğu bir kültür merkezini şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bir ressamlar kenti olan şehrimiz için bir resim heykel müzesi de düşünüyoruz" dedi.

Başkan Kaya'nın sözlerini destekleyen Vali Yıldırım, Trabzon'a yakışır bir kültür merkezine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Bizle ilgisi olmayan, küpe renkleri farklı olan sokak hayvanları dolaşıyor"

Sokak hayvanları için 'doğal yaşam alanı' oluşturmak istediklerini dile getiren Kaya, "Sokak hayvanlarımız için doğal yaşam alanı projemiz var. Bu artık yasal bir zorunluluk haline geldi fakat yer sorunu had safhada. Şehrin merkezinde olmak çok avantajlı ama aynı zamanda inanılmaz dezavantajları da var. Kimseyi suçlamak adına söylemiyorum ama Erzurum'dan, Artvin'den, Samsun'dan bu tarafa sokak hayvanları toplanıyor, kamyonlarla bizim ilçe merkezimize bırakılıyor. Böyle büyük ve önemli bir sıkıntımız var. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz biraz daha titiz davranmak zorundalar. Her gün sokaklarımızda bizle ilgisi olmayan, küpe renkleri farklı olan sokak hayvanları dolaşıyor. Bu konuda denetlemelerin artırılması gerekiyor" diye konuştu.

Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgi verildi

Farklı şehirlerden sokak hayvanlarını getirip Trabzon'a bırakanlarla ilgili tespit çalışması yapacaklarını ve gerekli adli işlemleri uygulayacaklarını kaydeden Vali Yıldırım, sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların konuşulacağı ve tüm paydaşların katılacağı bir toplantı yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Kaya, söz konusu toplantıya, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki bütün belediye başkanlarının katılması gerektiğini söyledi. Kaya, toplantıda ayrıca proje aşamasında olan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.