TRABZON, ELAZIĞ VE SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK - Son Dakika
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TRABZON, ELAZIĞ VE SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

TRABZON, ELAZIĞ VE SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağladı. Trabzon, Elazığ ve Sivas Bölge Müdürlükleri tarafından olay yerine araç-gereç ve personel desteği gönderildi. Ekipler, işçilerin kurtarılması için sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

13.02.2024 21:57
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'TRABZON, ELAZIĞ VE SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile ilgili bölgeye araç-gereç ve personel desteği sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayma hadisesi tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; olayın yaşandığı ilk andan itibaren Sayın Bakanımızın talimatıyla Trabzon, Elazığ ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizden arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel desteği sağlanmıştır. Ekiplerimiz, işçilerimizin kurtarılması için tüm imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Temennimiz, can kaybı yaşanmadan işçilerimizin kurtarılması ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulması. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim her türlü kaza ve afetten milletimizi korusun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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