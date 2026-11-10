Trabzon Emniyeti, rahatsızlanan çocuğun ailesine trafik polisleriyle eskortluk etti

Trabzon Emniyeti, rahatsızlanan çocuğun ailesine trafik polisleriyle eskortluk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ortahisar'da evinde rahatsızlanan çocuğu hastaneye götüren aile, yoğun trafikte zorlanınca Beşirli mevkisinde trafik polislerinden yardım aldı. Trabzon Emniyeti ekiplerinin eskortluk ettiği aile, çocuğu KTÜ Farabi Hastanesi'ne ulaştırdı; çocuk tedavi altına alındı.
Trabzon'da rahatsızlanan çocuk, trafik polislerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
Ortahisar ilçesindeki evinde aniden fenalaşan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğu yoğun trafik nedeniyle hastaneye yetiştirmekte zorlanan aile, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde görevli trafik ekibinden yardım istedi.
Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği aile, çocuğu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.
Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Beşirli Sahil Yolu'nda görevli trafik ekibimiz, çocuğunun rahatsızlandığını belirterek yardım isteyen vatandaşımıza destek oldu. Ekibimiz, vatandaşın talebi üzerine araca eskortluk ederek çocuğun KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağladı. Her koşulda, her zaman vatandaşımızın yanındayız."
Sizin düşünceleriniz neler ?