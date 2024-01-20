Trabzon İtfaiye Eri Erhan Saraç, Dalış Amirliği Kursunu Başarıyla Tamamladı

Trabzon'da itfaiye eri Erhan Saraç, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde gerçekleştirilen Dalış Amirliği Kursunu başarıyla tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Saraç, kursu başarıyla tamamlayarak Dalış Amirliği Sertifikasını aldı.

Saraç, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak adına Trabzon'un yanı sıra ülkenin dört bir yanında verilecek göreve hazır olduğunu söyledi.