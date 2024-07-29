Trabzon Of'ta çıkan yangında balkonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Trabzon'un Of ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 1. katındaki dairede kombiden kaynaklı yangın çıktı.

Evde bulunan 1'i çocuk 4 kişi, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle balkonda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, 4 kişiyi bulundukları yerden tahliye etti.

Ekiplerce söndürülen yangın ise evde hasara neden oldu.