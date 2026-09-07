Trabzon Of\'ta ilkokulda uyum programı başladı, müdür öğrencileri ziyaret etti

Trabzon'un Of ilçesinde 1. sınıf öğrencileri okula uyum programıyla eğitim hayatına başladı.

İsmail Yıldırım İlkokulunda aileleriyle sınıflarında öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, yeni eğitim hayatlarının ilk gününde heyecan yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, onlara başarı diledi.

Kabahasanoğlu, öğrencilerin sağlıklı, mutlu ve güvenli bir eğitim ortamında yeni sınıflarına uyum sağlamaları için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Öğrencilerin uyum sürecinde ailelerin de sürece dahil edilmesinin önemine değinen Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kabahasanoğlu ayrıca seminer çalışmalarına katılan öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.