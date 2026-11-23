Trabzon'un Of ilçesinde vefat eden öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, vefat eden öğretmenler için anma etkinliği yapıldı.

Program kapsamında kurum yöneticileri ve eğitimciler, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Ziyaretlerde ayrıca öğretmenlerin ruhu için Kur'an okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Bizlere düşen görev, fedakarca öğrencilerimize yıllarca hizmet etmiş öğretmenlerimize vefa göstermek, onları unutmamaktır. Rabbim ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize rahmet, mekanlarını cennet eylesin." dedi.