Trabzon Ortahisar'da heyelanda beton kırma işi yapan 1 kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Trabzon Ortahisar'da heyelanda beton kırma işi yapan 1 kişi toprak altında kaldı

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Trabzon Ortahisar\'da heyelanda beton kırma işi yapan 1 kişi toprak altında kaldı
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Trabzon Ortahisar'a bağlı Güneyli Mahallesi'nde sağanak sonrası yamaç arazide heyelan meydana geldi, komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan 1 kişi toprak altında kaldı. AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

TRABZON'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal (50), meydana gelen heyelanda toprak altında kaldı. Ekipler, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzon Ortahisar'da heyelanda beton kırma işi yapan 1 kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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