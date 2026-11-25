Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan ve dere taşkını yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgedeki bir köprü hasar gördü, daha önce boşaltılan bazı evler ise yıkıldı.

HEYELAN VE TAŞKIN AYNI ANDA

Şalpazarı- Beşikdüzü kara yolunun 7. kilometresi civarında heyelan meydana geldi. Bölgede daha önce yaşanan heyelanlar nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan bazı evler yıkıldı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Ağasar Deresi de taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bir köprüde hasar oluştu.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yamaçtan sürüklenen toprak ve taşan dere suları nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

"AHIRLARDA KOYUNLAR OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Olay yerine gelen Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bölgede incelemelerde bulundu. Kurukız, "Heyelan nedeniyle daha önceden boşaltılan 4-5 ev yıkıldı. Evlerin alt katlarındaki ahırlarda koyunlar olduğu söyleniyor. Tam olarak biz de şu anda net durumu bilmiyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyor" dedi.

Kurukız, kara yolunun yamaçtan sürüklenen toprak birikintisi ve derenin taşması nedeniyle ulaşıma kapandığını, ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.