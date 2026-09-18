Trabzon Şalpazarı'nda dereye yuvarlanan araçtaki 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı

Trabzon Şalpazarı'nda dereye yuvarlanan araçtaki 5 kişiden 3'ü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Şalpazarı'nda hafif ticari araç dereye yuvarlanırken araçtaki 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Şalpazarı Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3'ü ise Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Doğancı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LE 474 plakalı hafif ticari araç dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlardan 2'si Şalpazarı Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3'ü ise Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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