Trabzon Şehir Hastanesi İncelemesi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Akyazı mevkisindeki Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde açıklamada bulunan Karaismailoğlu, hastanede çalışmaların devam ettiğini belirterek, teknik donanımla ilgili cihazlara yönelik alımların gerçekleştirildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, hastanede çalışacak personel planlamasının yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 8 bine yakın bir personelle inşallah hastanemiz hizmet vermeye çalışacak. Şimdi bunun tedarikleri için de gerek diğer kurumlardan taşıyacağımız personel, gerek KPSS'de alacağımız personeller, gerek de İŞKUR üzerinden alacağımız personelle ilgili de planlamalarımız yapılıyor. İnşallah yıl sonuna doğru burasını tam teşekküllü bir halde açmayı hedefledik ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor."

Hastanenin en modern ve en yeni teknolojiyle donatıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun bir ekibi olarak, bir neferi olarak kadim şehrimiz Trabzon'a önemli hizmetler yapmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. İnşallah bu gayretlerin de meyvelerini alıyoruz. Hakikaten hükümetimiz Trabzon'a çok önem ve çok değer verdiği için Türkiye'nin en değerli projelerini Trabzon'a yapmakta ısrarlı. Biz de bunun takipçisiyiz."

Karaismailoğlu, kentte turizm için yaz ayı hazırlıklarının yapıldığını dile getirerek, dünyanın her bölgesinden gelecek olan kişileri en iyi şekilde ağırlamak için gayret ettiklerini vurguladı.

Hafif raylı sistem için yaz döneminde temel atılacağı bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, havalimanı ihalenin ise yeni yapıldığını belirtti.

Karaismailoğlu, çalışmaları devam eden Füniküler Projesi'ne değinerek, "Gerek Moloz'daki çalışmalar, gerek Çömlekçi'deki çalışmalar, gerek diğer ilçelerimizdeki önemli çalışmalar ve karayollarımızın her ilçemizde olan devasa yatırımları hiç aksatmaya mahal vermeden devam ediyor. Hakikaten sizlerin de gördüğü gibi şehrimizin yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın hayatının kolaylaşması adına da çok önemli gelişmeleri hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, beraberinde Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Oğuz Kara, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile hastanede incelemelerde bulundu.