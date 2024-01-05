Trabzon Tarım ve Orman Müdürü, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, fındık üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üreticilerinin zirai don, fırtına, heyelan, sel, yangın ve kuraklık riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini belirtti.

Stratejik bir sektör olan tarım sektörünün zaman zaman çok büyük risklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Kaplan, "Doğal afet dediğimiz ve çoğunlukla önleme imkanımız olmayan bu riskler altında üretim yapmak durumundayız. Bizim öncelikli hedefimiz tarım sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanmasıdır. Bu noktada bakanlığımız tarafından sürekli çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaplan, tarımsal üretimde meydana gelebilecek kayıplarda üreticileri koruyacak tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer biz üreticimizi koruyamaz ve küstürürsek tarımda sürdürülebilirliği sağlama şansımız da ortadan kalkmış olur. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, mevcut üreticilerimizin üretime devam etmeleri ve bu üreticilere yenilerinin eklenmesiyle mümkün olabilecektir. Özellikle ilimizde mart-nisan aylarında ilkbahar geç donları görülmekte, şu an itibarıyla da iklim verileri mevsim normallerinin üstünde seyretmektedir. "

Fındık için sigorta yaptırma tarihinin 30 Mart, Trabzon hurması için ise 10 Mart olduğunu belirten Kaplan, çayda sigorta işlemlerinin yıl boyunca devam ettiğini aktardı.