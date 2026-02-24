Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı
24.02.2026 12:48
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erzincan 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki tören ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Trabzon'un ilelebet Türk yurdu olarak ecdat tarafından gelecek nesillere emanet edildiğini söyledi.

Genç, ecdadın bıraktığı aziz vatanı koruyarak bölgesinde istikrarlı, güçlü, kararlı ve iradeli bir şekilde devam ettirmek gibi bir yükümlülükleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kanlarıyla, canlarıyla ilelebet bize emanet edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ecdadımızı ve şehitleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Kadim şehrimiz Trabzon'un kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutluyoruz. Gelecek nice güzellikler hem şehrimiz hem de ülkemiz için bizlerle olsun."

Programda, "Kadim Şehir Trabzon" adlı şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Kıbrıs gazilerinden oluşan "Kahramanlar" korosunun konser verdiği etkinlikte, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de oratoryo sahneledi.

