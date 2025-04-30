Trabzon'un Narkotik Kahramanları: Maya ve Liya - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'un Narkotik Kahramanları: Maya ve Liya

Trabzon\'un Narkotik Kahramanları: Maya ve Liya

Maya ve Liya, Trabzon'da 88 kg uyuşturucu ile 14 bin ecza ele geçirildiği operasyonlarda görev aldı.

30.04.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli narkotik dedektör köpekler "Maya" ve "Liya", kentte geçen yıl çeşitli türlerde 88 kilo 682 gram uyuşturucu ile 14 bin 104 ecza ele geçirilen operasyonlarda görev aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra eğitmenleriyle birlikte Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilen Belçika Malinois ırkı narkotik köpekleri "Maya" ve "Liya", keskin koku alma yetenekleriyle "zula" olarak tabir edilen gizli yerlerdeki uyuşturucuları da bularak, uyuşturucuyla mücadelede teşkilatın birçok başarıya imza atmasına yardımcı oldu.

Eğitmenleri tarafından günlük bakımları yapılan köpeklerin, göreve gitmedikleri zamanlarda da antrenmanlarla operasyonlar için zinde tutulmaları sağlanıyor.

Operasyonlarda uyuşturucu madde aradığından habersiz oyuncaklarını bulmaya çalışan köpekler, maddeyi bulduklarında ise yine çok sevdikleri oyuncaklarla ödüllendiriliyor.

Maya ve Liya çok sayıda görevde başarı sağladı

Uyuşturucu maddelerin kokularına karşı hassasiyetleri artırılan dedektör köpekler, üstün koku alma duyuları sayesinde oyuncağıyla özdeşleştirdiği kokuya odaklanarak gizli bölmelere yerleştirilen maddeleri ayırt ediyor.

Eğitmenleri nezaretinde katıldıkları operasyonlarda sergiledikleri başarıyla uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinde önemli rol üstlenen köpeklerden Maya, uyuşturucuyu bulduğu yerde oturarak eğitmeninden oyuncağını vermesini bekliyor.

Trabzon'da bugüne kadar çok sayıda görevde üstün başarı sağlayan Liya da uyuşturucu maddenin kokusunu aldığı bölgeyi kazarak eğitmenine maddenin yerini gösteriyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda Maya ve Liya'nın katkılarıyla, 10 kilo 614 gram esrar, 402 gram kokain ve çeşitli türlerde 77 kilo 666 gram sentetik uyuşturucu ile 14 bin 104 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Hayvanlar, Güvenlik, Narkotik, trabzon, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Liya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'un Narkotik Kahramanları: Maya ve Liya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:26:51. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'un Narkotik Kahramanları: Maya ve Liya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.